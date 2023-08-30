Росрыболовство вновь разыграет квоты семги

Федеральное агентство по рыболовству опять выставило на аукцион доли квот атлантического лосося в Балтийском море и Финском заливе для промышленного освоения. Заявки можно подавать до 29 сентября.

Ранее эти лимиты уже пытались разыграть на торгах в августе, но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Как и прежде, рыбопромышленникам предлагают 13 долей квот семги по 7,7% в Балтийском море. Стартовая стоимость лотов составляет примерно 286 тыс. рублей каждый, сообщает корреспондент Fishnews.

Также на торги выставили 5 долей квот этого лосося по 14,28% в Финском заливе. Их стартовые цены — по 181 тыс. рублей соответственно.

Аукцион планируется провести 10 октября. С победителями заключат договоры на 15 лет.

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