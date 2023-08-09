Треска и семга Западного бассейна остались невостребованными

Не состоялся аукцион по продаже долей квот для промышленного рыболовства — трески и семги в Балтийском море, а также семги в Финском заливе. Причиной стало отсутствие заявок от претендентов.

На продажу выставлялись 20 лотов: две доли квот на вылов трески в 26-м подрайоне Балтийского моря, 13 долей на добычу семги в Балтийском море и еще пять долей на промысел семги в Финском заливе.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на документацию торгов, по каждому из лотов аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

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