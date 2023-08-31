Китай обновил список поставщиков живых морепродуктов

Главное таможенное управление КНР опубликовало актуализированный Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков живых объектов водного промысла в Китай.

Об этом проинформировал российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. С актуальным списком можно ознакомиться на сайте учреждения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечне поставщики живого краба, трепанга, рыбы, моллюсков и других объектов из разных регионов.

Сейчас право поставок живых объектов водного промысла в Китайскую Народную Республику имеет 176 российских предприятий и судов.

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