Китай обновил список поставщиков живых морепродуктов
Главное таможенное управление КНР опубликовало актуализированный Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков живых объектов водного промысла в Китай.
Об этом проинформировал российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. С актуальным списком можно ознакомиться на сайте учреждения.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечне поставщики живого краба, трепанга, рыбы, моллюсков и других объектов из разных регионов.
Сейчас право поставок живых объектов водного промысла в Китайскую Народную Республику имеет 176 российских предприятий и судов.
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