ХМАО «лечит» свои рыбные запасы

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с начала кампании по искусственному воспроизводству выпущено более 300 млн штук молоди сиговых. Из них свыше 100 млн экземпляров приходится на муксуна.

Выпуски проводятся в рамках компенсации причиненного предприятиями ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства. Мероприятия направлены на восстановление популяций сиговых и осетровых.

Отмечено, что комиссия ТУ внимательно контролирует работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

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