Дело о рыбном заморе расследуют в Ивановской области

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Уводь. Ущерб, причиненный запасам, оценивается более чем в 14 млн рублей.

Замор был зафиксирован на территории Ивановского, Лежневсого и Савинского муниципальных районов, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Исследования показали, что в реке превышена концентрация загрязняющих веществ. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод).

Отмечено, что возмещение вреда, причиненного окружающей среде, находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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