Новые проекты в аквакультуре планируют реализовать в Ленобласти

Инвесторы выразили готовность развивать в Ленинградской области производство посадочного материала и кормов для аквакультуры. Власти региона обещают предприятиям частичное возмещение затрат на строительство.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области заключил соглашения о взаимодействии при реализации ряда инвестпроектов в аквакультуре.

Предполагается развивать собственное производство посадочного материала и рыбных кормов. Это должно обеспечить сырьем переработку и выпуск готовой рыбопродукции, отметил глава ведомства Олег Малащенко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, инвесторы выразили готовность реализовать четыре проекта. Первый предусматривает разведение осетровых и лососевых рыб в установках замкнутого водоснабжения, мощность — 250 тонн рыбы в год. Второй — выпуск 9,5 тыс. тонн кормов для аквакультуры в год. В рамках третьей проекта должна быть обеспечена работа инкубационного центра на 12 млн мальков в год. Четвертая инициатива предусматривает постройку рыбоводного предприятия полного цикла и цеха по рыбопереработке.

«Надеемся, что таким темпами мы выполним задачу ― производить 30 тыс. тонн рыбы в год», — подчеркнул руководитель комитета.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews