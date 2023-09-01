«Икорные» дела завели на Камчатке

В Камчатском крае полицейские выявили два преступления, связанных с незаконным оборотом красной икры. Общая сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками, превысила 3,3 млн рублей.

В первом случае полицейские при содействии Росгвардии пресекли деятельность ОПГ. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России, пятеро злоумышленников работали в организации, занимавшейся вопросами сохранения популяции лосося. Под видом проведения плановых работ они незаконно ловили красную рыбу на реке Авача для заготовки икры. Отмечено, что Авача является миграционным путем лосося к местам нереста.

Во время задержания у браконьеров изъяли в совокупности более 500 особей кижуча, горбуши и кеты, около 60 кг икры, а также орудия лова и автомобиль, на котором перевозилась добыча. Причиненный ущерб, по данным правоохранителей, составил 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная организованной группой). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Во втором случае полицейские изъяли куботейнеры с икрой без маркировки общим весом 175 кг на рыбоперерабатывающем заводе. Ущерб оценили в 875 тыс. рублей.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). С фигуранта взяли обязательство о явке, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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