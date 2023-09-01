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Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

В разгар лососевой и минтаевой путин рыбаки традиционно сталкиваются с нехваткой мест на холодильных складах. Существенно упростить работу и тем, и другим планируют создатели цифровой платформы FishPlace.ru («Фишплейс»), которая объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса.

Инициатор создания FishPlace.ru — глава рыбодобывающей компании «Тройка» в Приморском крае Юлия Беликова. Опыт на руководящей должности в отрасли у нее — 18 лет, о проблемах рыбного хозяйства знает не понаслышке. Новый сервис и появился как способ их решения.

«Новые рыбные склады не используют свои мощности на полную. Где найти эти холодильники, никто не знает: у многих из них нет своих сайтов и систем продвижения. В результате отыскать склад уже сложно, а ведь до него надо еще «достучаться» и разместить там рыбу. В то же время портовые склады переполняются, создавая очередь на разгрузку из транспортных судов, все это тормозит перевалку уловов. Чтобы гарантированно иметь место для хранения рыбопродукции, компании за полгода резервируют и оплачивают бронь складам. До недавнего времени информация о надежных поставщиках этих услуг передавалась компаниями буквально из уст в уста», — обрисовывает ситуацию Юлия Беликова.

Выход она увидела в IT: стало очевидно, что если рыбаки буквально в три клика на специальном сайте смогут находить свободные места на холодильниках всей страны, то уловы начнут равномерно распределяться по России. Это решит проблему с простоями транспортов, ожидающих выгрузки в портах, и пустующими холодильными складами в регионах.

С трудностями организации логистики и хранения решили справляться с помощью программы, которая работает, как система бронирования отелей. Когда рыбным складам стали предлагать подключиться к платформе FishPlace.ru, они быстро оценили идею. Ведь предприятия получили бесплатные страницы в Интернете, стали доступнее для новых поклажедателей, повысили уровень клиентского сервиса через автоматизацию коммуникации, да еще и получили в подарок дополнительную программу учета продукции, находящейся на хранении.

Начав решать задачу по удобству хранения рыбы, Юлия Беликова увидела еще одну возможность. Оказалось, что из сервиса бронирования складских емкостей для рыбопродукции можно сделать оптовый маркетплейс. Причем весьма удобный: он не обязывает поставщиков перевозить товар на какой-то конкретный склад и не требует резервировать свою продукцию через определенный канал сбыта.

Маркетплейс уже запущен в работу — на сайте fishplace.ru. Принцип заключается в том, что все рыбные склады России и крупных международных хабов, в том числе Пусана и Даляня (с потенциальным расширением локаций), будут находиться на одной цифровой площадке. Пользователь в личном кабинете может моментально подобрать самый подходящий свободный склад для своей рыбопродукции. Кроме того, всего лишь поставив галочку «Продаю» и указав объем, можно предложить товар к реализации с любого склада.

В перспективе аналогичную функцию добавят и для рыбы, которая находится по пути на холодильник. У иностранных покупателей тоже появилась возможность подобрать нужную рыбопродукцию и приобрести ее в кратчайшие сроки с удобного экспортного склада.

Благодаря новому сервису будет повышена эффективность, снижена себестоимость продукции и увеличена маржинальность у компаний, добывающих, торгующих и перерабатывающих рыбу и морепродукты, уверена Юлия Беликова.

Зарегистрировавшись на «Фишплейс», компания сможет быстро и удобно разместить рыбу на хранение, перевезти ее с одного холодильника на другой или передать покупателю. Чтобы это сделать традиционным способом, нужно написать письмо, распечатать, подписать, отсканировать, отправить на электронную почту, позвонить, получить устное подтверждение... А на FishPlace.ru процедура сокращается с часа до примерно трех минут, констатирует собеседница Fishnews. При этом годовая стоимость подписки на сервис примерно равна месячной зарплате менеджера по продажам или закупкам.

Идея встретила живой отклик у бизнеса: на маркетплейсе активно регистрируются холодильные склады. Уже сегодня здесь доступны холодильные емкости Камчатского, Приморского, Хабаровского и Амурского краев, Кемеровской, Калининградской, Московской и Ленинградской областей, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Екатеринбурга и Москвы. Остальные регионы будут подключены в ближайшее время.

К «Фишплейсу» присоединяются и многие рыбопромышленные предприятия. Торговые компании с нетерпением наблюдают за новым сайтом в ожидании возможности купить рыбу, отмечает Юлия Беликова.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса
  • Инициатор создания FishPlace.ru — глава рыбодобывающей компании «Тройка» в Приморском крае Юлия БЕЛИКОВА
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