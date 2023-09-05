В порядок утверждения сертификатов для поставок в ЕС внесли изменения

Минсельхоз внес поправки в порядок заполнения и утверждения сертификата происхождения на уловы для поставок в Евросоюз. Новый приказ вступит в силу с отлагательным сроком.

В порядок заполнения и утверждения сертификатов для экспорта в Евросоюз, определенный приказом Минсельхоза от 19 июня 2020 г. № 335, внесли изменения. Предусмотрено, что заявление в случае, если заявитель согласился с выполнением регламента Совета ЕС, подается в добровольном порядке в теруправления Росрыболовства. Заявитель может сделать это в письменном виде непосредственно, либо отправить по почте, либо в электронном виде, в том числе через портал госуслуг. Таким образом, регулятор уточнил способы подачи заявления, сообщает корреспондент Fishnews.

Также приказ предусматривает, что специалист теруправления Росрыболовства рассматривает поданные документы и в срок не позже пяти рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение об утверждении сертификата, а также заполняет его разделы.

По ряду оснований (например предоставление недостоверных сведений) не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации заявления специалист ТУ уведомляет заявителя об отказе в утверждении сертификата.

Изменения внесены приказом Минсельхоза от 28 июля 2023 г. № 653. Новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews