Подача заявок на ветсертификаты переходит на «Мой экспорт»

С 11 сентября подавать заявки на получение ветсертификата и разрешений на вывоз продукции необходимо на платформе «Мой экспорт» — Россельхознадзор напомнил об этом поставщикам с указанием на инструкции по сервису.

«В соответствии с Инициативой социально-экономического развития РФ до 2030 г. с 11 сентября 2023 года подача электронных заявлений на выдачу экспортного ветеринарного сертификата и разрешения на вывоз подконтрольной продукции будет осуществляться через сервис, реализованный Россельхознадзором совместно с АО «РЭЦ» на платформе «Мой экспорт», — сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства. Ранее Россельхознадзор уже информировал о предстоящих в сентябре переменах.

В федеральной службе отметили, что для удобства пользователей созданы инструкции по работе с сервисом «ветеринарный сертификат» и по разрешениям на вывоз.

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