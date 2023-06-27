Россельхознадзор призывает готовиться к переходу на «Мой экспорт»

Ветеринарное ведомство готовится с 1 сентября предусмотреть подачу заявок на выдачу разрешений на вывоз и ветеринарных сертификатов исключительно через информационную систему «Одно окно» платформы «Мой экспорт».

Уже сейчас в личном кабинете системы «Одно окно» экспортер может подать электронное заявление и оформить ветеринарный сертификат и разрешение на вывоз с помощью сервиса «Документы. Ветеринарный сертификат на вывоз», рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство отметило, что продолжает работу с Российским экспортным центром по развитию этого сервиса. Идет подготовка к переадресации заявителей из компонента ФГИС «ВетИС» — «Аргус» и Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) в информационную систему «Одно окно».

«Это означает, что вне зависимости от информационной системы, используемой экспортером для инициирования процесса подачи заявки, оформление и подача заявки будет осуществляться в информационной системе «Одно окно». Эту работу планируется завершить к 1 сентября этого года», — подчеркнули в ведомстве.

Россельхознадзор призвал экспортеров готовиться к изменениям уже сейчас, чтобы в конце года не тратить время на освоение нового сервиса.

В первую очередь изменения касаются тех хозяйствующих субъектов-экспортеров, которые используют компонент «Аргус» для подачи электронных заявок для получения разрешения на вывоз или для подачи электронных заявок на оформление ветеринарного сертификата формы 5i.

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