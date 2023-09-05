Прикаспийские страны сверили подходы к управлению рыбными запасами

Представители прикаспийских стран обсудили ряд вопросов по управлению рыбными запасами Каспийского моря, включая подходы к определению квот, совместные исследования осетровых рыб и мораторий на их коммерческую добычу.

Рабочие группы по науке и по аквакультуре Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря 2 сентября провели совместное заседание в режиме видеоконференции. В мероприятии участвовали ученые и официальные лица всех прикаспийских стран. Российскую Федерацию, которая в этом году председательствует в комиссии, на заседании представляли специалисты Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Члены рабочих групп рассмотрели ряд вопросов, касающихся управления совместными запасами Каспийского моря. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, речь шла об анализе подходов к определению квот вылова водных биоресурсов, организации международных исследований по оценке состояния осетровых рыб, рекомендациях по периоду установления запрета на коммерческий вылов осетровых.

Выработанные по итогам заседания решения будут представлены на заседании Каспийской комиссии. Его планируется провести в конце сентября в Санкт-Петербурге на площадке Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

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