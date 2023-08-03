Форум и выставка в Питере: детали деловой программы

Организаторы представили деловую программу VI Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Ключевые события отрасли пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября.

Рыбная отрасль в многополярном мире

Пленарная сессия форума «Рыбная отрасль в многополярном мире», как и другие мероприятия деловой программы, будет посвящена вопросам развития рыбной промышленности в современных меняющихся условиях.

Важная роль в экономических связях отводится странам Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которых уже сегодня приходится порядка 60% мирового потребления рыбной продукции. Углубление сотрудничества с АТР, государствами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и ЕАЭС найдет свое отражение в экспозиции выставки и программе деловых мероприятий.

Судостроение и оборудование

Одним из ключевых пунктов деловой программы станет круглый стол «Рыбная промышленность на пути к технологическому суверенитету: обновление флота и перерабатывающих мощностей». Планируется, что в обсуждении примет участие заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group.

Помимо представителей профильных ведомств, приглашены также первые лица компаний — заказчиков судов, верфей и конструкторских бюро, поставщики оборудования и технологий.

Эксперты обсудят не только вопросы строительства и оснащения рыбопромысловых судов, но и судоремонт.

«Минпромторг является важнейшим звеном для реализации целого ряда инициатив государственной поддержки гражданского судостроения и судоремонта, поэтому мы вместе с заказчиками и исполнителями новых проектов ждем мероприятий с участием Виктора Евтухова и его коллег», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Аквакультура: евразийское пространство совместного развития

Специализированная программа по рыбоводству начнется во второй день форума и выставки, 28 сентября, с конференции «Развитие аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Вызовы и решения». Ее участники обсудят использование проектных наработок и опыта стран ЕАЭС для технологического, генетического и инфраструктурного обеспечения сектора.

Также в программе мероприятия, посвященные отдельным практическим вопросам: обеспечение рыбоводных хозяйств кормами и посадочным материалом, планирование производственных циклов, функционирование оборудования, использование современных технологий, минимизация эффектов «человеческого фактора» для каждого этапа выращивания.

Логистика: рыба и не только

Вопросы достаточности логистических комплексов, особенности температурной перевозки рыбы и морепродуктов будут рассмотрены 28 сентября на круглом столе «Рыбная инфраструктура и логистика», организованном Росрыболовством.

28 сентября пройдет первая международная конференция по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia, призванная объединить всех игроков рынка, задействованных в хранении и транспортировке пищевой продукции, независимо от типа этой продукции. Повесткой дня предусмотрено обсуждение вопросов рынка скоропортящейся продукции, скоростного рынка холодильной цепи, температурной логистики, индустрии холода и ИТ-технологий. Конференция пройдет при поддержке Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Российского союза предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром).

Оптимальный баланс экспорта и внутреннего потребления

На площадке мероприятия будет представлена концепция продвижения рыбной продукции на внутренний рынок, которую курирует Роскачество при поддержке Минпромторга, Росрыболовства и Рыбного союза. Также участники профильного круглого стола «Продвижение на внутреннем рынке и увеличение потребления российской рыбы внутри страны» обсудят, как донести ценность рыбы до потребителя и повысить уровень ее потребления, какая продукция сегодня востребована и нужна ли рынку инновационная рыбопереработка, как снизить издержки в товаропроводящей цепи.

Ряд мероприятий деловой программы призван помочь российским рыбопромышленным компаниям выйти на новые рынки и получить высокую маржу. Например, круглый стол «Выход и работа на рынке Китая под российским брендом», организованный Росрыболовством.

Раскрывая кадровый потенциал

Образовательный форум в рамках отраслевых мероприятий в Санкт-Петербурге впервые прошел в 2022 г. и вызвал высокий интерес молодых специалистов и всей индустрии. В этом году к организации форума также присоединится Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Напомним, VI Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить в Северной столице 27-29 сентября. Посещение выставки и форума бесплатное и доступно всем зарегистрированным посетителям. Пройти регистрацию и получить билет заранее можно в разделе «Посетителям — Получите билет».

Расписание мероприятий деловой программы форума и выставки доступно по ссылке.

Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер VI Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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