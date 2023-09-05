Уловы лососей в Хабаровском крае близки к прогнозу

Лососевая путина в Хабаровском крае уже обеспечила уловы, близкие к прогнозным. Общий показатель неплохой, но ситуация по разным районам отличается, отметил президент региональной ассоциации предприятий рыбной отрасли Сергей Рябченко.

О ходе промысла лососей в регионе руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко рассказал на конференции Fishnews Online.

Общие показатели вылова красной рыбы близки к прогнозу в 27 тыс. тонн, который давала отраслевая наука. По данным на 4 сентября, добыто более 25,2 тыс. тонн.

Основные объемы улова ожидаемо обеспечила Северо-Охотоморская подзона — свыше 22,8 тыс. тонн на отчетную дату.

С 11 сентября ожидается закрытие промысла всех видов лососей в Охотском районе, продолжат работать Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы и Сахалинской залив, сообщил президент ассоциации.

«Что касается бассейна Амура, то был мощный первый ход кеты, но рыба прошла мимо «заездков» — работали плавные сети от Николаевска до Амгуни», — отметил Сергей Рябченко.

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