Власти опробуют МСП+

В правительстве намерены с 2024 г. запустить проект, который позволит предприятиям переходить из категории малого и среднего бизнеса, не теряя мер поддержки.

Создание категории предпринимателей МСП+ обсуждалось на стратегической сессии по развитию малого и среднего бизнеса, которую проводил премьер Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что большинство субъектов МСП сейчас — это микропредприятия. «Хотелось бы, чтобы он был, конечно, больше. Поэтому важно стимулировать динамику внутри сектора — от микро- к малым компаниям и выше, вплоть до категории МСП+», — сказал Михаил Мишустин.

Решено запустить пилотный проект по сохранению мер поддержки за такими предпринимателями с 2024 г., рассказал по итогам сессии министр экономического развития Максим Решетников. Как сообщает корреспондент Fishnews, глава Минэкономразвития отметил, что председатель правительства поддержал такое решение.

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