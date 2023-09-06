Предложения совета ВАРПЭ по коэффициентам для береговых заводов поддержали в Минсельхозе

Доработанный Минсельхозом проект постановления об оценке выполнения обязательств по производству продукции на заводах под инвестквоты учитывает предложения совета ВАРПЭ.

Подготовка важного для береговых заводов — участников программы инвестиционных квот документа продолжается. Доработанный проект постановления о принципах оценки выполнения предприятиями обязательств по выпуску продукции Минсельхоз передал на рассмотрение рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства, сообщили Fishnews во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

29 августа позиция совета ВАРПЭ по коэффициентам была представлена на совещании у заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова.

Как напомнили в ассоциации, эта позиция была сформирована на основании обращений предприятий и объединений, входящих в ее состав. В обновленной редакции проекта учтены предложения совета ВАРПЭ: установление коэффициента 0,5 для сельди неразделанной, коэффициента для трески б/г мороженой на Северном бассейне в размере 1, дополнение перечня коэффициентом по рыбьему жиру в размере 1, установление коэффициента для печени 1,1, рассказали в ассоциации.

Учет регулятором предложений совета ВАРПЭ наглядно подтвердил возможность выработки консолидированной позиции отраслевого сообщества. Встроенные в практику работы ВАРПЭ процедуры – принятие решения путем голосования членов совета – обеспечивают выработку согласованной позиции и консолидирующую роль общенационального отраслевого объединения, отметили в пресс-службе ассоциации. По информации ВАРПЭ, в ближайшее время проект будет размещен для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

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