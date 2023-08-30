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Новое постановление должно регулировать работу береговых заводов рыбопереработки

ВАРПЭ: Минсельхоз прислушался к регионам и бизнесу

Проект постановления об оценке деятельности береговых заводов под инвестквоты обсудили на совещании у замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова. Решено обобщить поступившие предложения и при необходимости доработать чувствительный для инвесторов документ, сообщили в ВАРПЭ.

Закон устанавливает требование о выпуске рыбопродукции на береговых фабриках, построенных под инвестиционные квоты. Однако встал вопрос о том, как оценивать соблюдение этих условий. Минсельхоз предложил проект постановления правительства об оценке выполнения обязательств. Предложенный документ предусматривает коэффициенты для расчета объема производства продукции. Причем в ведомстве сразу же отмечали, что проект непростой и по нему ожидаются дискуссии.

29 августа заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов провел совещание по проекту постановления, устанавливающего коэффициенты. На встрече выступили представители Камчатского края и Приморья, Архангельской и Сахалинской областей и Карелии, сообщили Fishnews в ВАРПЭ. «Выступающие обратили внимание на необходимость корректировки коэффициентов, предусмотренных проектом постановления», — рассказали в ассоциации.

Ранее в организации заявили, что исполнительный орган управления ВАРПЭ — совет ассоциации — в ходе заочного голосования, которое завершилось 28 августа, утвердил позицию объединения по проекту постановления.

«В соответствии с пунктами 4.8 и 4.9 Устава ВАРПЭ, совет ассоциации, избираемый общим собранием ее членов, является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет практическое текущее руководство деятельностью ассоциации, включая формирование позиций по наиболее важным для стабильной работы отрасли законодательным изменениям. Такие изменения предусмотрены указанным проектом», — обрисовали механизм принятия решения в пресс-службе ассоциации.

При этом в организации отметили, что позиция для голосования была сформирована на основании обращений предприятий и объединений, входящих в состав ВАРПЭ.

На совещании у Максима Увайдова президент ассоциации Герман Зверев проинформировал о позиции совета, предложившего ряд уточнений по коэффициентам. «Производство продукции из водных биоресурсов — это сложный вид хозяйственной деятельности, который зависит от целого ряда природных, производственных, технологических и экономических факторов, — цитирует президента ВАРПЭ пресс-служба ассоциации. — Объем и ассортимент производимой продукции существенно зависит от времени промысла, промысловой и погодной обстановки, от условий доставки и рыночной конъюнктуры, поэтому нормативное установление видов продукции не обосновано».

Герман Зверев отметил, что предлагаемые в проекте коэффициенты производства рыбной продукции не являются научно обоснованными величинами, разработанными на основании особенностей биологического строения рыб и технологических процессов: эти коэффициенты не являются калькой переводных коэффициентов, разрабатываемых ВНИРО. Предлагаемые величины представляют собой управленческие решения, поэтому возможна их «точечная корректировка».

Совет ВАРПЭ предложил следующие коэффициенты: филе минтая — 2,5, рыбий жир — 1,5, печень минтая и трески — 1,1, сельдь неразделанная — 0,5 и треска б/г мороженая — 1.

По итогам совещания принято решение обобщить предложения и при необходимости внести изменения в проект документа, отметили в пресс-службе ассоциации.

Также глава ВАРПЭ отметил, что Минсельхоз и Росрыболовство учли замечания, которые общероссийское объединение направляло к предыдущей редакции проекта постановления. «Мы обратили внимание на «двойной счет», который использовался в предыдущей редакции и существенно искажал фактические результаты хозяйственной деятельности», — подчеркнул Герман Зверев.

В ВАРПЭ обратили внимание, что проект будет направлен для оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития и представлен для рассмотрения в рабочую группу по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства. До этого проект обсуждался на заседании группы 9 августа. Аналитический центр при правительстве обратил внимание Минсельхоза на необходимость повторного рассмотрения предлагаемого документа по коэффициентам на рабочей группе.

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