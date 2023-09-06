Сахалинская область взялась за кету

Предприятия Сахалинской области освоили более 42,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей, почти вдвое превысив уровень прошлого года. Промысел горбуши практически завершен, компании приступили к добыче кеты, рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко.

Вылов горбуши на Сахалине и Курилах в совокупности составил около 34 тыс. тонн, сообщил Fishnews глава министерства. В лидерах предприятия Поронайского района с общим результатом свыше 9 тыс. тонн. В Смирныховском районе поймали 5,5 тыс. тонн, в Северо-Курильском — 4,5 тыс. тонн, в Ногликском — 3,5 тыс. тонн.

«В этом году не оправдались прогнозы науки по горбуше в Южно-Курильской зоне, на островах Итуруп и Кунашир. На Кунашире вылова нет, предприятия сами предложили ввести проходные дни до 11 сентября — до начала промысла кеты. На Итурупе выловлено менее 2 тыс. тонн, это всего 16% от рекомендованного объема», — рассказал Иван Радченко.

Он напомнил, что в нынешнем году вновь приняты особые меры регулирования для юго-востока Сахалина. Так, промысел горбуши на рыболовных участках, примыкающих к устьям рек, открывали только при заполнении нерестилищ от 50%. В результате именно там, где осуществлялся промысел, реки оптимально заполнились производителями горбуши. По другим районам, несмотря на отсутствие промысла, нерестилища все-таки не достигли оптимальных значений.

«В любом случае это станет заделом на будущее: пропущенные производители дадут потомство. Рассчитываем, что в итоге подходы горбуши увеличатся и не придется принимать таких жестких ограничений», — отметил собеседник Fishnews.

Для заполнения нерестилищ на юго-востоке предусмотрели еще одну меру — районы промысла ограничили удалением не более 1000 м от берега.

Министр обратил внимание: подход с открытием промысла по факту заполнения нерестилищ показал необходимость дополнительной проработки некоторых вопросов. К следующему сезону в региональной стратегии путины предстоит прописать не только нерестовые реки, но и все транзитные районы, через которые рыба идет на нерестилища. Необходимо, чтобы решение об открытии промысла в транзитных местах было взаимосвязано с заполнением рек и открытием промысла в районе основных нерестовых водоемов.

На сегодняшний день в регионе поймали также около 800 тонн кижуча и 1350 тонн нерки.

«Предприятия уже приступили к освоению кеты. Это преимущественно рыба искусственного происхождения, поэтому ее промысел в основном ведется на базовых реках лососевых рыбоводных заводов, — сообщил Иван Радченко. — Вылов уже превысил 7 тыс. тонн, рассчитываем, что удастся освоить весь рекомендованный объем — практически 40 тыс. тонн».

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