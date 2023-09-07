Тайфуны побудили Приморье создать спецкомиссию по рекам

Специалисты Дальневосточного отделения РАН предложили создать комиссию по изучению поведения рек, которые подтопили муниципалитеты Приморского края.

«Мощность тайфунов чрезвычайно высокая: этим летом на территорию Приморского края впервые в современной истории выпало несколько миллионов тонн воды. Мы столкнулись с проблемой опреснения Амурского залива, из-за этого гибнут гидробионты и планктон, который является начальным звеном в пищевой цепочке океана», — подчеркнул глава ДВО РАН, вице-президент Российской академии наук академик Юрий Кульчин на встрече с главой региона Олегом Кожемяко.

Представители власти и науки обсудили превентивные меры для предотвращения ЧС. «Нужно пройти эти места, обследовать реки с помощью квадрокоптеров, космических технологий. Зафиксировать результаты и обновить на соответствующих картах», — предложил научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН академик Петр Бакланов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного отделения Российской академии наук, Олег Кожемяко поддержал инициативу и поручил региональному министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды организовать работу.

Стоит задача вместе с учеными-климатологами разработать систему наблюдений за руслами рек, увеличить количество гидрологических постов, применить все современные методы мониторинга, чтобы предсказывать нужные решения по строительству защитных сооружений, углублению русел или переселения людей с паводкоопасного района, согласился губернатор.

Этим летом часть районов Приморья пострадали от мощного наводнения, в крае действует режим ЧС федерального уровня. Ущерб нанесен в том числе хозяйствам аквакультуры — некоторые компании уже обратились в муниципалитеты по поводу оценки ущерба для получения компенсации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews