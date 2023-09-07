Краболовы Аляски вновь пропустят сезон

Коммерческий промысел синего и камчатского крабов в юго-восточной части Аляски будет запрещен в сезон 2023-2024 гг. Исследования показали, что совокупная биомасса популяций составляет 85,68 тонны при пороговом значении примерно 90,7 тонны.

Отмена сезона никого не удивила, так как низкие запасы краба наблюдается с 2017 г. пишет издание National Fisherman. Промысел был приостановлен после сезона 2017-2018 гг., однако ученые предполагают, что добыча может возобновиться уже в следующем году.

По словам ведущего специалиста по крабам департамента рыболовства и охоты Аляски Адама Мессмера, сейчас наблюдается настоящий всплеск численности краба: количество особей промыслового размера выросло на 9%, а экземпляров, которые вот-вот его достигнут, — на 20%.

Поэтому ожидается, что число достигших зрелости крабов к сезону 2024-2025 гг. увеличится до уровня, позволяющего открыть лов. Согласно существующим правилам, минимальный размер панциря промысловой особи составляет 7 дюймов (17,78 см). Как сообщает корреспондент Fishnews, сезон добычи начинается 24 октября.

По информации National Fisherman, за сезон 2017-2018 гг. рыбаки освоили 54,4 тонны краба. Самый богатый улов был зафиксирован в 1997 г. — около 195 тонн.

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