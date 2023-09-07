Супругов на Камчатке обязали заплатить миллион за нелегальный крабовый бизнес

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор семейной паре по делу о незаконном обороте крабового мяса. Следствие установило: планировалось реализовать 1,3 тонны продукции.

Супругов признали виновными по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Суд установил, что с 2019 по 2022 гг. фигуранты приобретали мясо краба у лиц, ведущих его промысел, и хранили в своем доме в специально оборудованном помещении. Товар планировали продавать камчатцам через интернет.

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов. Стоимость изъятой продукции оценили в сумму свыше 2,3 млн рублей.

Супруги признали свою вину. Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, наказанием стали штрафы по 500 тыс. рублей каждому. Также суд постановил уничтожить изъятое мясо. Приговор не вступил в законную силу.

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