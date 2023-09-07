Рыбаки готовятся к диалогу на невских берегах

На площадке международной выставки «Нева-2023» в Санкт-Петербурге 19 и 20 сентября будет организована серия отраслевых мероприятий, посвященных вопросам обновления рыбопромыслового флота, с участием ведущих рыбопромышленных компаний.

Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева-2023» начнет работу в Санкт-Петербурге 18 сентября. В этом году в деловой программе большое внимание уделено рыбопромысловому флоту. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и организатор выставки «Нева-Интернэшнл» 19 и 20 сентября проводят серию отраслевых мероприятий, включая конференцию «Обновление и развитие промыслового флота: конструктивный диалог ради общего дела» и закрытый бизнес-завтрак «1,5 готовность: отрасль между первым и вторым этапами реализации программы «квоты под киль».

К дискуссии на площадке «Невы-2023» активно готовятся рыбопромышленные компании и отраслевые объединения, входящие в состав ВАРПЭ. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации, для участия в мероприятиях уже зарегистрированы делегации СЗРК, НБАМР, FOR GROUP, компаний «Робинзон», «Магаданрыба», «Атлантрыбфлот», Владморрыбпорта, Росрыбколхозсоюза, Союза рыбопромышленников Севера и других организаций.

«Для членов ВАРПЭ действуют особые условия участия, включая бесплатную регистрацию по пакету «Делегат» — напомнили в ассоциации.

В этом году для представителей рыбной отрасли организаторы выставки подготовили специальную экспозиционную программу. Кроме того, для всех гостей мероприятия «НЕВА-Интернэшнл», ВАРПЭ и портал «Медиапалуба» организовали фотовыставку «История отечественного рыбопромыслового флота». В рамках экспозиции будут представлены лучшие решения разных времен — культовые советские суда, самые эффективные суда, которые сейчас работают на промысле, и проекты будущего флота.

По информации организаторов «Невы-2023», крупнейшая морская выставка России примет около 700 экспонентов и более 30 тыс. посетителей и делегатов. Традиционно «Нева» проходит при поддержке правительства России, Минтранса, Минпромторга, МИД, Морской коллегии и правительства Санкт-Петербурга.

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