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Спуск промыслового судна на калининградском заводе «Янтарь». Фото пресс-службы Росрыболовства

«НЕВА-2023» станет площадкой для конструктивного диалога рыбаков и корабелов

Тема развития рыбопромыслового флота России займет особое место в программе 17-й Международной выставки и конференции «Нева-2023» в Санкт-Петербурге. Соорганизатором соответствующих мероприятий выступает Всероссийская ассоциации рыбопромышленников.

Представители компаний и ассоциаций - участниц ВАРПЭ и ее руководство примут активное участие в стратегических сессиях и круглых столах «Невы-2023», посвященных темам строительства и обслуживания отечественного промыслового флота. Насыщенная программа запланирована на 19-20 сентября.

«Программа инвестквот в части флота в самом разгаре: темпы сдачи судов ускорились, на подходе новые заказы уже по второму этапу. И сейчас как никогда важен объективный и главное - беспристрастный диалог рыбаков и корабелов не только по реализации запланированных проектов, но и по тем судам, которые сегодня уже показывают себя на промысле. Мы считаем, что выставка-конференция «Нева 2023» станет площадкой для совместной работы, обмена мнениями по ключевым вопросам и поиску эффективных решений. Совместно с «Нева-Интернэшнл» мы сформировали очень насыщенная программу, что позволит детально рассмотреть все вопросы, которые тревожат рыбопромышленников, судостроителей, проектировочные бюро и машиностроителей», - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Центральным событием станет конференция «Обновление и развитие промыслового флота: конструктивный диалог ради общего дела». Ее участники смогут обсудить самые актуальные вопросы развития добывающего флота России: от проектирования эффективных судов до развития кадрового потенциала, сообщили Fishnews во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. К участию приглашены представители Минпромторга, Росрыболовства, Совфеда, региональных властей ведущих рыбопромышленных и судостроительных предприятий, а также проектно-конструкторских бюро.

В первой части конференции состоится стратегическая сессия «Новый рыбопромысловый флот России: потребности, проекты и системные решения». Ее участники обсудят текущее состояние российского рыбопромыслового флота, рассмотрят кейсы отечественных предприятий по проектированию и строительству добывающих судов, а также меры господдержки его обновления, включая совершенствование нормативно-правового регулирования. Также планируется обсудить перспективы сотрудничества с иностранными верфями и поставщиками оборудования в условиях санкций.

В рамках второй части конференции пройдет стратегическая сессия «Обслуживание нового рыбопромыслового флота России: проблемы и пути решения». Эксперты обменяются мнениями о подходах к снижению затрат на обслуживание действующего флота, поделятся опытом эксплуатации и модернизации судов, а также своим видением перспектив развития судоремонтного потенциала России, модернизации инфраструктуры рыбных портов. Важной темой дискуссии станет развитие кадрового потенциала.

Обе сессии будет модерировать заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов. ТАСС является генеральным информационным партнером выставки-конференции «НЕВА-2023».

Открытый и конструктивный диалог между заказчиками, проектировщиками и строителями судов призван обеспечить бизнес-завтрак «1,5 готовность: отрасль между первым и вторым этапом реализации программы «квоты под киль». В концепцию мероприятия легла показавшая особую эффективность во времена СССР практика совместных заседаний коллегии Минрыбхоза и коллегии Минсудпрома по обсуждению работы уже спущенных на воду рыбопромысловых судов, обрисовали в ВАРПЭ. Мероприятие пройдет в закрытом формате и позволит участникам процесса проанализировать работу уже проявивших себя на промысле судов и сформировать совместные решения по повышению эффективности отечественного флота.

Специально для рыбопромышленных делегаций организаторы готовят специальную выставочную программу, а для всех гостей «НЕВЫ-2023» «НЕВА-Интернэшнл», ВАРПЭ и портал «Медиапалуба» организуют фотовыставку «История отечественного рыбопромыслового флота». В рамках экспозиции будут представлены лучшие решения разных времен – культовые советские суда, самые эффективные российские суда действующего флота и проекты будущих судов. В течение двух дней в бизнес-зале «Морской» будут проходить деловые переговоры и церемонии подписания соглашений, а в студии ТАСС – серия интервью с предприятиями – членами ВАРПЭ.

В ВАРПЭ напомнили, что для членов ассоциации действуют особые условия участия в «Неве-2023».

Элемент диалога между отраслями

Организация профильных мероприятий на выставке, собирающей представителей судостроения, - часть работы ВАРПЭ по развитию межотраслевого диалога. Так, ассоциация уже два года подряд организует экспертные сессии по рыбному рынку на Неделе российского ритейла. Вопросы технического и технологического обеспечения отрасли обсуждаются на рабочей подгруппе при Минпромторге «Машины и оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности», которую возглавляет Герман Зверев: создана специальная база с информацией об ассортименте выпускаемого в России оснащения для промысла и переработки.

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