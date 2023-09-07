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Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Законопроект «О безопасности людей на водных объектах» в нынешней редакции предусматривает обязательную перерегистрацию маломерного рыбацкого флота. Такая процедура обернется для предприятий новыми расходами, предостерегает глава Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев.

В Общественной палате Российской Федерации 21 августа прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект «О безопасности людей на водных объектах». В конце марта эта законодательная инициатива была внесена в Госдуму, принята в первом чтении в конце мая и до 1 октября проходит процедуру подготовки поправок ко второму чтению.

Законопроект, разработанный МЧС, напрямую затрагивает интересы предприятий рыбной отрасли, поскольку содержит положения о федеральном государственном надзоре за маломерными судами, обратил внимание председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей Ануфриев.

Полномочия по осуществлению такого контроля согласно законопроекту возлагаются на Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС), которая также отвечает за ведение реестра маломерных судов. После вступления закона в силу всем маломерным судам, зарегистрированным в Государственном судовом реестре, предписывается в течение пяти лет пройти процедуру перерегистрации в реестре маломерных судов.

«В пояснительной записке прямым текстом говорится, что требования законопроекта не распространяются на маломерные суда, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. К таковым, в частности, относятся суда, задействованные на предприятиях рыбохозяйственного комплекса. Однако в самом законопроекте таких исключений не прописано», — подчеркнул руководитель Росрыбколхозсоюза в статье для Fishnews.

По его словам, на круглом столе представитель центрального аппарата ГИМС объяснил, что произошла техническая ошибка, уже ведутся работы по ее корректировке и подготовке подзаконных актов о надзоре, регистрации и освидетельствовании маломерных судов, используемых в коммерческих целях.

«Предприятиям рыбной отрасли такого рода «технические ошибки» не сулят ничего хорошего. У членов Союза рыболовецких колхозов России еще свежа в памяти ситуация, с которой они столкнулись после изменения законодательства о маломерных судах в апреле 2012 года. Классификация, освидетельствование и постановка на учет в Российском речном регистре и Российском морском регистре судоходства всех маломерных судов, в том числе беспалубных, обошлись рыбакам весьма недешево. Суммарные затраты на эту процедуру только по одной региональной группе рыболовецких колхозов тогда составили почти 10 млн рублей», — напомнил Андрей Ануфриев.

По его мнению, объективных предпосылок к тому, что на этот раз переоформить маломерный флот получится проще и дешевле, не просматривается.

По итогам круглого стола комиссия Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК подготовит для Госдумы рекомендации по доработке законопроекта ко второму чтению. Росрыбколхозсоюз уже направил в комиссию предложение исключить из законопроекта требования об обязательном переоформлении из Госреестра в ГИМС маломерных судов, используемых в сфере рыбохозяйственной деятельности. Отраслевое объединение намерено обратиться с аналогичной инициативой в комитет Госдумы по аграрным вопросам.

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