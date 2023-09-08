Причалы ремонтируют в Приморье

В этом году в Приморском крае арендаторы отремонтировали 17 причальных объектов рыбохозяйственного и универсального назначения. Это гидротехническая инфраструктура во Владивостоке и Находке.

В морских рыбных портах Приморья арендаторы выполнили текущий ремонт 17 причальных объектов, сообщили Fishnews в пресс-службе ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Общая длина отремонтированного государственного причального фронта превысила 2,6 км.

Около 1,7 км гидротехнических сооружений отремонтированы во Владивостоке. В Находке проведен ремонт 940 метров морских причалов. Ремонтные работы еще на 8 причалах, 7 из которых находятся во Владивостоке и один в Находке, близки к завершению.

Как отметил врио генерального директора Нацрыбресурса Руслан Румянцев, работоспособность и состояние причальных сооружений в морских рыбных портах находятся на постоянном контроле.

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