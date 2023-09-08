Сахалинец ответит в суде за незаконную заготовку икры

В Сахалинской области расследовано уголовное дело в отношении жителя Поронайска, незаконно добывавшего горбушу для заготовки икры. По данным правоохранителей, нанесенный ущерб превысил 288 тыс. рублей.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов на миграционных путях к местам нереста с причинением особо крупного ущерба). Дело направлено в суд.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 22 августа прошлого года фигурант нелегально ловил горбушу ставной сетью на реке Туровка, заготавливая из улова икру. Потрошеную рыбу он выбрасывал обратно в воду.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов. К этому времени мужчина успел заготовить 10,3 кг икры, отметили в управлении.

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