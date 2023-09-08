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В Атлантическом филиале ВНИРО прошло совещание по вопросам внедрения и использования кормов российского производства. Фото пресс-службы правительства Калининградской области

Аквафермы Калининградской области собираются обеспечить местными кормами

Калининградская область готова стать пилотным регионом для реализации программы по производству рыбных кормов. В этом заинтересованы, в частности, производители угря.

В Атлантическом филиале ВНИРО прошло совещание по вопросам внедрения и использования кормов российского производства. В мероприятии участвовали представители Росрыболовства, отраслевой науки, аквакультуры, регионального агентства по рыболовству.

Заместитель председателя правительства региона Наталья Шевцова заявила, что Калининградская область оптимальна для создания практически полного цикла изготовления кормов.

«У нас производится растительный соевый белок — один из важнейших компонентов для производства рыбного комбикорма. В области имеются морские порты, которые могут обеспечить доставку с северных регионов рыбной муки, витаминов и микроэлементов. Так называемый железнодорожный «шелковый путь» проходит через Калининградскую область», — перечислила Наталья Шевцова.

Актуальность разработки собственных комбикормовых рецептур подтвердил и ведущий специалист компании «Гудфиш» Евгений Хрусталев. На базе этого производства активно внедряются новые технологии выращивания угря, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Сегодня мы столкнулись с проблемой отсутствия точных кормовых рецептур для подращивания стекловидной личинки европейского угря и для его товарного выращивания. Это заставляет нас искать иной подход в разработке рецептур. Мы обладаем достаточным научным ресурсом для того, чтобы создать собственные российские комбикорма», — подчеркнул Евгений Хрусталев.

По итогам совещания решили включить в протокол вопросы, связанные со стимулированием этого направления.

Напомним, в регионе второй год подряд действует программа по восстановлению запасов европейского угря. В 2022 г. в воды Куршского и Калининградского заливов было выпущено порядка 430 тыс. штук подрощенной молоди этой рыбы.

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НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство
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