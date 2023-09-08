ОДУ на 2024 год: добытчики морепродуктов получили важный документ

Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов на 2024 г. по беспозвоночным и водорослям. ОДУ служит основой для определения квот, которые могут осваиваться в рамках разных видов рыболовства. ПУБЛИКУЕМ ДОКУМЕНТ.

Общий допустимый улов на 2024 г. по целому ряду важных объектов добычи утвержден приказом Минсельхоза РФ от 25 августа 2023 г. № 692.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ предусматривает разрешенные для освоения объемы нерыбных объектов — в Северном, Волжско-Каспийском и Дальневосточном бассейнах. В частности, определен ОДУ на предстоящий год крабов.

Напомним, что общий допустимый улов затем приказом Росрыболовства распределяется по видам квот — для промышленной добычи, любительской рыбалки, традиционного промысла коренных малочисленных народов и т.д. Объемы, определенные для промышленного освоения, затем выделяются предприятиям.

Приказ Минсельхоза об ОДУ на 2024 г. смотрите в прикрепленном файле.

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