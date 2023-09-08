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Доли квот вылова крабов продадут на торгах

Крабовые аукционы получают зеленый свет

Минельхоз уже в августе утвердил общий допустимый улов по крабам на 2024 г. Это, в свою очередь, важный этап в подготовке новых аукционов по продаже долей квот с инвестиционными обязательствами.

Документ об утверждении ОДУ на предстоящий год уже появился в правовых системах. Как сообщает корреспондент Fishnews, приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 25 августа 2023 г. № 692 предусматривает разрешенные объемы освоения по крабам в Дальневосточном и Северном бассейне на 2024 г.

Напомним, что сейчас идет подготовка ко второму этапу аукционов по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях. Ранее стало известно, что торги предполагается провести уже этой осенью.

Утверждение общего допустимого улова - важный этап подготовки к торгам. Согласно правилам проведения аукционов, при расчете начальной цены лота должен использоваться размер квоты.

От сроков проведения аукционов зависит, когда их победители смогут начать осваивать купленные лимиты. По закону, если договор на долю квоты будет заключен по результатом торгов до 20 декабря, осваивать приобретенные объемы можно будет уже с 1 января следующего года.

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