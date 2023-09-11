Экспортеры переходят на новые условия подачи заявок

С 11 сентября подача заявлений в электронной форме на выдачу экспортного сертификата формы 5i и разрешений на вывоз будут осуществляться на платформе «Мой экспорт».

Об изменениях экспортерам напомнили в Россельхознадзоре. Подать заявление (пакет документов) для получения экспортного ветеринарного сертификата возможно как через платформу «Мой экспорт» Российского экспортного центра, так и при личном обращении в пограничный контрольный ветеринарный пункт ведомства.

Разрешение на вывоз подконтрольной продукции можно получить через платформу «Мой экспорт» РЭЦ, компонент ФГИС «ВетИС» «Аргус», а также Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Для удобства пользователей созданы инструкции по работе с сервисом «ветеринарный сертификат» и по разрешениям на вывоз.

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