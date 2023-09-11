Сессии и «Русский рыбный дом»: отрасль представлена на ВЭФ

В программе Восточного экономического форума традиционно находят отражение самые перспективные отрасли Дальнего Востока. Среди ключевых направлений — рыбная промышленность.

Восточный экономический форум стартовал в Приморье. Основные мероприятия проходят на острове Русский.

В дни ВЭФ гостей, как и в прошлые годы, принимает «Русский рыбный дом»: в павильоне отрасль представляет уже реализованные инвестиционные проекты. Тут демонстрируются макеты новых добывающих судов, построенных в последние годы рыбопромышленными компаниями. Также здесь участники форума могут увидеть продукцию дальневосточных рыбаков и отведать рыбных блюд, сообщает корреспондент Fishnews.

В числе партнеров организации отраслевого павильона — «Антей», «Гидрострой», «Доброфлот», РК имени Ленина, «Гидрострой», «Океанрыбфлот», «Магаданрыба», Южно-Курильский рыбокомбинат, «Камчатский меридиан», «Камбер», а также Россельхозбанк.

Концепция павильона — наглядно демонстрировать важность работы рыбаков и ее результаты, рассказали в Росрыболовстве.

В деловой программе форума в этом году две сессии, посвященные рыбной промышленности. Первая — «Океан — эволюция промысла и потребления» — пройдет 11 сентября (17.15 — 18:45). Вторая — «Мировой океан: глобальные возможности для российского флота» — намечена на 12 сентября (10:00 — 11:30), планируется, что в ней примет участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На Восточном экономическом форуме планируется и подписание соглашений в рыбной отрасли.

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