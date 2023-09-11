Вылов муксуна будет сильнее бить по кошельку нелегальных рыболовов

Правительство решило поднять таксу для расчета ущерба, причиняемого запасам муксуна — например, в результате браконьерского лова. Базу для оценки урона увеличили в 19 раз.

Кабмин внес изменения в таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам. База для расчетов по муксуну серьезно выросла. Теперь она составит 70083 рубля против нынешних 3640 рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Решение увеличить таксу объяснялось низкой численностью популяции муксуна Обь-Иртышского бассейна, быстрыми темпами сокращения ресурсов этой рыбы в результате незаконного лова и нарушения среды обитания.

Напомним, что таксы для расчета размера ущерба утверждены постановлением правительства от 3 ноября 2018 г. № 1321. Изменения внесены постановлением от 8 сентября 2023 г. № 1458.

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