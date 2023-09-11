Сергей Иванов: Туриндустрия наступает на браконьерство на юге Курил

Обслуживание туристов на южных Курильских островах, как более выгодный бизнес, вытесняет браконьерство, утверждает спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Этот вопрос обсуждался на тематической сессии «Острова России. Уникальные возможности развития» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов обратил внимание, что в 2022 г. на южных островах Курильской гряды побывало свыше 80 тыс. туристов.

«Притом что на Итурупе население — 6 тыс. человек, на Кунашире — около 7 тыс., на Шикотане — мизер. Это много. И это позволило сдвинуть с мертвой точки одну из наших наболевших проблем — борьбу с браконьерством. Я на прошлой неделе был на Итурупе, и мне простые люди говорили: «Мы теперь поняли, что браконьерствовать не так выгодно, как возить на джипах туристов по достопримечательностям. Хочется зарабатывать», — рассказал Сергей Иванов.

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