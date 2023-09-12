Приморское теруправление Росрыболовства переехало в новый офис
Во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов торжественно открыли новый офис Приморского территориального управления ведомства.
В церемонии приняли участие главы подведомственных учреждений и организаций, руководство и сотрудники теруправления Росрыболовства и РСХБ.
ТУ будет располагаться в современном пятиэтажном здании в центре города вместе с региональным филиалом Россельхозбанка — по адресу улица Прапорщика Комарова, 12в. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, сотрудники Росрыболовства займут весь пятый этаж.
Илья Шестаков оценил организацию рабочего пространства, отметил современность и функциональность новых помещений.
Отмечено, что Приморское территориальное управление — представительство Росрыболовства на Дальнем Востоке межрегионального значения. Поэтому для имиджа ведомства и комфорта сотрудников и рыбаков очень важно создать условия высокого уровня.
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