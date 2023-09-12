«Антей» озвучил направления для новых инвестиционных вложений

На полях Восточного экономического форума группа компаний «Антей» подписала инвестиционное соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Капитальные вложения оцениваются в 104 млрд рублей.

Соглашение, подписанное ГК «Антей» на Восточном экономическом форуме с КРДВ, предполагает работу по целому ряду направлений, говорится в телеграм-канале холдинга.

Это строительство на судоверфи в Находки 8 краболовов, создание двух портовых судостроительных комплексов. Предполагается приобретение 8 крабовых лотов. Проекты компании должны обеспечить 400 новых рабочих мест.

«Наша задача не только масштабировать компанию, но и активно помогать в развитии основных регионов присутствия: Дальнего Востока и Арктической зоны», — заявили в ГК «Антей».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в июне холдинг заложил на Находкинском судоремонтном заводе в Приморском крае 8 судов для промысла краба, на этом же предприятии строится первая серия краболовов для группы компаний.

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