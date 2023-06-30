День кораблестроителя в Приморье отметили закладкой новых краболовов

Впечатляющий заказ разместили рыбопромышленные предприятия на Находкинском судоремонтном заводе: на верфи должны быть построены еще 14 краболовных судов.

Закладка нового промыслового флота проходила в День кораблестроителя, и участники церемонии поздравляли кораблестроителей одновременно и с профессиональным праздником, и с большим новым заказом.

Строительство новых судов — работа больших команд профессионалов. Так что это праздничная дата для верфей, проектировщиков, снабженцев и других специалистов, отметил руководитель НСРЗ Сергей Старовойтов.

Восемь краболовов будут построены для группы компаний «Антей», еще шесть — для компании ВРК, сообщает корреспондент Fishnews.

Три года назад здесь же, в Находке, состоялась закладка первой серии из восьми судов, напомнил генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. Опыт взаимодействия с приморскими судостроителями позволяет продолжать работу. Новая серия — подтверждение успешного сотрудничества с НСРЗ, подчеркнул руководитель добывающей компании.

Гендиректор ВРК Андрей Гришин пожелал находкинским судостроителям достигнуть таких вершин, чтобы закладка килей была «делом обыденным и системным».

Новый флот, как и первая серия, будет рассчитан на доставку краба в живом виде. Работу в таком формате диктует рынок: если в начале 2000-х годов упор делался на мороженую продукцию, то затем спрос переместился в сторону живых морепродуктов, рассказал Fishnews Андрей Поломарь.

Суда на Находкинском заводе будут строиться по уже опробованному проекту ССа5712LS и по новому проекту CCLC600. Его характеристики: длина наибольшая — 56 метров, ширина габаритная — 13,5 метра, осадка — 5 метров, скорость хода — 12 узлов. Экипаж — 24 человека. Кроме того, судно сможет хранить до 110 тонн живого краба в 8 танках общим объемом 680 кубических метров.

Сроки строительства закладывались с учетом уже имеющего опыта. «Понятно, что суда будут строиться не по цепочке, а сериями, как и наша предыдущая закладка, это позволит сократить общий срок строительства всей партии», — прокомментировал Андрей Поломарь.

Первая тройка судов для «Антея» в прошлом году спущена на воду, ее строительство практически завершено, хотя изначальные планы и пришлось скорректировать из-за санкций и слома логистики.

Если учитывать первую серию краболовов, работа по которой продолжается, то находкинская верфь получила заказ на 22 промысловых судна — это беспрецедентный опыт, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Действовать приходится в непростых условиях — пандемия, санкции, но рыбопромышленники продолжают совместную работу с судостроителями, и это, конечно, вызывает огромное уважение», — считает руководитель АРПП.

С новым большим заказом рыбопромышленные предприятия и верфь поздравили краевые, городские власти, Росрыболовство, Российский морской регистр судоходства.

«Очень важно, что в Приморском крае реализуются такие масштабные проекты», — поделился впечатлениями руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.

«Огромное спасибо, конечно, рыбопромышленникам, которые дают рабочие места, размещают заказы на площадках НСРЗ», — поблагодарил промышленность мэр Находки Тимур Магинский.

Новый современный флот — это, конечно, и более привлекательные условия труда для моряков. «Создаются условия как для качественной работы, так и проведения полноценного отдыха, свободного времени, которого, конечно, у моряка мало, но оно есть», - рассказал генеральный директор «Антея». В компании рассчитывают, что специалисты по достоинству оценят возможности работы на новых специализированных краболовах.

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