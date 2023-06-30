Новости
На Находкинском судоремонтном заводе построят еще 14 современных краболовов. Фото пресс-службы ГК «Антей»

День кораблестроителя в Приморье отметили закладкой новых краболовов

Впечатляющий заказ разместили рыбопромышленные предприятия на Находкинском судоремонтном заводе: на верфи должны быть построены еще 14 краболовных судов.

Закладка нового промыслового флота проходила в День кораблестроителя, и участники церемонии поздравляли кораблестроителей одновременно и с профессиональным праздником, и с большим новым заказом.

Строительство новых судов — работа больших команд профессионалов. Так что это праздничная дата для верфей, проектировщиков, снабженцев и других специалистов, отметил руководитель НСРЗ Сергей Старовойтов.

Восемь краболовов будут построены для группы компаний «Антей», еще шесть — для компании ВРК, сообщает корреспондент Fishnews.

Три года назад здесь же, в Находке, состоялась закладка первой серии из восьми судов, напомнил генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. Опыт взаимодействия с приморскими судостроителями позволяет продолжать работу. Новая серия — подтверждение успешного сотрудничества с НСРЗ, подчеркнул руководитель добывающей компании.

Гендиректор ВРК Андрей Гришин пожелал находкинским судостроителям достигнуть таких вершин, чтобы закладка килей была «делом обыденным и системным».

Новый флот, как и первая серия, будет рассчитан на доставку краба в живом виде. Работу в таком формате диктует рынок: если в начале 2000-х годов упор делался на мороженую продукцию, то затем спрос переместился в сторону живых морепродуктов, рассказал Fishnews Андрей Поломарь.

Суда на Находкинском заводе будут строиться по уже опробованному проекту ССа5712LS и по новому проекту CCLC600. Его характеристики: длина наибольшая — 56 метров, ширина габаритная — 13,5 метра, осадка — 5 метров, скорость хода — 12 узлов. Экипаж — 24 человека. Кроме того, судно сможет хранить до 110 тонн живого краба в 8 танках общим объемом 680 кубических метров.

Сроки строительства закладывались с учетом уже имеющего опыта. «Понятно, что суда будут строиться не по цепочке, а сериями, как и наша предыдущая закладка, это позволит сократить общий срок строительства всей партии», — прокомментировал Андрей Поломарь.

Первая тройка судов для «Антея» в прошлом году спущена на воду, ее строительство практически завершено, хотя изначальные планы и пришлось скорректировать из-за санкций и слома логистики.

Если учитывать первую серию краболовов, работа по которой продолжается, то находкинская верфь получила заказ на 22 промысловых судна — это беспрецедентный опыт, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Действовать приходится в непростых условиях — пандемия, санкции, но рыбопромышленники продолжают совместную работу с судостроителями, и это, конечно, вызывает огромное уважение», — считает руководитель АРПП.

С новым большим заказом рыбопромышленные предприятия и верфь поздравили краевые, городские власти, Росрыболовство, Российский морской регистр судоходства.

«Очень важно, что в Приморском крае реализуются такие масштабные проекты», — поделился впечатлениями руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.

«Огромное спасибо, конечно, рыбопромышленникам, которые дают рабочие места, размещают заказы на площадках НСРЗ», — поблагодарил промышленность мэр Находки Тимур Магинский.

Новый современный флот — это, конечно, и более привлекательные условия труда для моряков. «Создаются условия как для качественной работы, так и проведения полноценного отдыха, свободного времени, которого, конечно, у моряка мало, но оно есть», - рассказал генеральный директор «Антея». В компании рассчитывают, что специалисты по достоинству оценят возможности работы на новых специализированных краболовах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • На Находкинском судоремонтном заводе построят еще 14 современных краболовов. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Участие в закладке нового флота принял генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ
  • С поздравлениями к участникам церемонии обратились руководители НСРЗ и рыбопромышленных предприятий, власти края и города, отраслевая ассоциация АРПП, Росрыболовство, РМРС. Фото пресс-службы ГК «Антей»
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: крабросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    По лососевым участкам предстоит большая работа

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

    Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

    Илья РАКОВСКИЙ

    Новые заводы открыли нам дополнительные возможности

    Генеральный директор компании «МорАвиаСервис» Павел САДОВНИКОВ

    Генеральный директор компании «МорАвиаСервис»

    Павел САДОВНИКОВ

    Мы знаем цену судосуткам

    Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг» Сергей МАЗОХИН

    Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг»

    Сергей МАЗОХИН

    Чем крупнее судно, тем выгоднее его модернизация

    Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей ПУХОВ. Фото предоставлено ЭО АСР

    Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

    Сергей ПУХОВ

    Безопасность мореплавания судна зависит от его владельца

    Все интервью

    Личное мнение

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

    Наталья БАБУРКИНА

    Экипаж каждого судна — это маленькое государство

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Как и почему меняется цена на красную рыбу

    Все материалы

    Крупным планом

    Отраслевое сообщество давно добивается пересмотра норматива по мышьяку в продукции из водных биоресурсов

    О мышьяке и рыбе

    Судно «Карелия-2». Фото Степана Галкина

    Будущих моряков закаляют в рейсах

    Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

    Завод начинается с заказа

    Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

    Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

    События

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.