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Исследования велись в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море. Фото пресс-службы ПИНРО

Специалисты освежили данные по крабу Баренцева моря

Ученые ВНИРО и его Полярного филиала завершили комплексную съемку запасов камчатского краба. Исследования велись в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море.

Съемка охватывает обширную акваторию в южной части Баренцева моря и включает районы, где сейчас ведется крабовый промысел. В течение рейса на НИС «Профессор Бойко» ученые выполнили работы по изучению особенностей и закономерностей пространственного распределения камчатского краба, аспектов его биологии (размерный и половой состав, половозрелость, плодовитость, состояние покровов, болезни и паразитофауна). Кроме того, проведены комплексные океанографические и ихтиологические исследования, собраны материалы для оценки загрязнения среды обитания и данные о морских млекопитающих.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ПИНРО, выполнено более 130 океанографических и траловых станций, собран большой объем первичных материалов о биологическом состоянии камчатского краба и донных рыб Баренцева моря.

На основе этих данных будут оценивать и прогнозировать промысловые запасы. Полученные материалы используют при подготовке рекомендаций в области регулирования добычи и прогнозов различной заблаговременности.

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Fishnews

  • Исследования велись в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море. Фото пресс-службы ПИНРО
  • Кроме краба, ученые исследовали запасы донных рыб. Фото пресс-службы ПИНРО
  • Собирали и материалы для оценки загрязнения среды обитания. Фото пресс-службы ПИНРО
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