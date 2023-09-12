РСХБ отмечает перспективы «рыбных» инвестиций

О поддержке Россельхозбанком рыбной отрасли и перспективных направлениях для наращивания инвестиций рассказала на Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

Рыболовство и рыбопереработка характеризуются очень высокой рентабельностью — в диапазоне 30-40%, обратила внимание представитель Росссельхозбанка. По ее словам, это настолько привлекательный показатель, что в рыбохозяйственный комплекс «заплывают» инвесторы даже из совсем непрофильных отраслей, например, металлургии и добычи полезных ископаемых.

Отмечено, что одним из мощных стимулов стали инвестиционные квоты. За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал рыбной отрасли вырос почти втрое и в 2022 г. перешагнул за отметку 80 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка. Ирина Жачкина рассказала, что рост инвестиций по итогам первого полугодия 2023 г. составил 10% год к году, это опережает темпы по экономике в целом (+7,2%).

«В целом кредитный портфель РХК с 2018 года вырос практически в четыре раза и составляет сегодня порядка 400 млрд рублей. Помимо инвестиционных квот, мы видим значительный потенциал в финансировании строительства перерабатывающих компаний, логистической инфраструктуры для доставки продукции из регионов добычи до мест переработки и потребления. По нашим оценкам, кредитный портфель компаний, относящихся к аквакультуре, переработке водных биоресурсов, осуществляющих логистику, превышает 160 млрд рублей. Большинство этих компаний развивают проекты за рамками инвестиционных квот. Безусловно, мы готовы участвовать в реализации данных проектов», — подчеркнула Ирина Жачкина.

Также РСХБ готов поддерживать начинания компаний по переработке и внутренней логистике рыбы, добытой или выращенной в отдаленных районах.

В июне Россельхозбанк объявил о разработке стратегии поддержки рыбохозяйственного комплекса. В фокусе внимания закладка 30 краболовных судов и 30 других объектов в Дальневосточном федеральном округе, включая перерабатывающие заводы. Планируется, что в результате кредитный портфель РСХБ в отрасли по итогам 2025 г. увеличится в 3,3 раза.

«Наша задача — не только генерировать прибыль, но и содействовать развитию регионов и созданию рабочих мест. Ведь это помогает сокращать отток людей, что очень чувствительно для Дальнего Востока. Поэтому мы очень радуемся, когда к нам приходят, например, камчатские рыбаки и приносят инвестпроекты по развитию береговой переработки или инфраструктуры. Значит, люди связывают свое будущее с этим прекрасным регионом», — подытожила Ирина Жачкина.

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