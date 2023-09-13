Новости
Президент Владимир ПУТИН прокомментировал ситуацию с удорожанием кредитов. Фото Александра Вильфа, РИА «Новости»

Владимир Путин: У нас существует целый набор поддержки получения кредитов

Президент на ВЭФ прокомментировал ситуацию с удорожанием кредитов для бизнеса из-за возросшей ключевой ставки Центробанка. Владимир Путин напомнил про государственные инструменты поддержки инвесторов.

Отвечая на вопросы модератора пленарной сессии Ильи Доронова, президент констатировал, что Банк России был вынужден поднять ключевую ставку до 12 процентов.

«В том числе и потому, что инфляция начала немного подниматься. Сколько она у нас сейчас — 5,4 процента, 5,2, не помню, — примерно 5,2 в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. И я думаю, что правильно сделал, своевременно. Да, это сокращает возможности для кредитования, немного сдерживает экономику, развитие экономики, но зато является существенным фактором для снижения инфляционных рисков. Все нужно делать своевременно», — сказал Владимир Путин.

«Это управляемая ситуация, и я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что это тонкая сфера, но она управляема», — отметил он.

В ответ на вопрос о предоставлении заемных средств бизнесу в таких условиях, глава государства подчеркнул, что спрос на кредиты остается высоким.

«Я уже сказал об этом, что ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит, и ее рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне», — обратил внимание Владимир Путин.

По его мнению, рост инфляции может привести к невозможности долговременного планирования бизнеса.

«Поэтому влиять, конечно, на это нужно, но, если мы упустим ситуацию, которая приведет к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже. Потому что тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно. Здесь нет хороших и очень хороших решений, здесь есть сложные решения, но их нужно принимать своевременно. И Центральный банк, и правительство до сих пор это делали, и делали весьма эффективно», — прокомментировал президент.

Он напомнил, что государство предусмотрело меры поддержки для кредитования инвесторов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Понимая, что стоимость кредита возрастает, — у нас же целый набор инструментов создан по важнейшим отраслям, по важнейшим проектам, связанным с интересами всей экономики страны. У нас же существует целый набор поддержки получения кредитов. Они же льготируются, определенные преференции предусмотрены, целый набор инструментов создан для того, чтобы поддерживать компании, которые осуществляют крупномасштабные инвестиции, делается это совместно с государством. Я сейчас не буду их повторять – промышленные платформы и так далее. Бизнес знает об этом, они будут продолжаться», — сказал Владимир Путин.

Глава государства считает возможным выделение дополнительных средств для финансирования этих мер поддержки.

«Здесь вопрос в чем? Вопрос: если удорожание кредита будет происходить, то, конечно, правительству надо будет подумать на тему увеличения фондов на фондирование этих инструментов, наверное. Это, правда, дополнительные расходы, и здесь есть другая сторона медали, а именно устойчивость бюджета, его сбалансированность и так далее. Но это все рабочие моменты», — подчеркнул президент.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий Лимаренко

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Мы сделали огромный рывок в береговой переработке

Генеральный директор компании «Морское снабжение»

Генеральный директор компании «Морское снабжение»

Геннадий СЮМАКОВ

Главное в орудиях лова — качество и надежность

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Предприятия Сахалина и Курил стремятся максимально эффективно осваивать ресурсы

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий Соколов

Прогнозируем рост индустриальной аквакультуры

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

Юлия Братенькова

В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

Все материалы

Крупным планом

В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

Курс навстречу рыбакам

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

Рыбаков ждут большие перемены по участкам

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.