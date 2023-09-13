Владимир Путин: У нас существует целый набор поддержки получения кредитов

Президент на ВЭФ прокомментировал ситуацию с удорожанием кредитов для бизнеса из-за возросшей ключевой ставки Центробанка. Владимир Путин напомнил про государственные инструменты поддержки инвесторов.

Отвечая на вопросы модератора пленарной сессии Ильи Доронова, президент констатировал, что Банк России был вынужден поднять ключевую ставку до 12 процентов.

«В том числе и потому, что инфляция начала немного подниматься. Сколько она у нас сейчас — 5,4 процента, 5,2, не помню, — примерно 5,2 в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. И я думаю, что правильно сделал, своевременно. Да, это сокращает возможности для кредитования, немного сдерживает экономику, развитие экономики, но зато является существенным фактором для снижения инфляционных рисков. Все нужно делать своевременно», — сказал Владимир Путин.

«Это управляемая ситуация, и я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что это тонкая сфера, но она управляема», — отметил он.

В ответ на вопрос о предоставлении заемных средств бизнесу в таких условиях, глава государства подчеркнул, что спрос на кредиты остается высоким.

«Я уже сказал об этом, что ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит, и ее рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне», — обратил внимание Владимир Путин.

По его мнению, рост инфляции может привести к невозможности долговременного планирования бизнеса.

«Поэтому влиять, конечно, на это нужно, но, если мы упустим ситуацию, которая приведет к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже. Потому что тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно. Здесь нет хороших и очень хороших решений, здесь есть сложные решения, но их нужно принимать своевременно. И Центральный банк, и правительство до сих пор это делали, и делали весьма эффективно», — прокомментировал президент.

Он напомнил, что государство предусмотрело меры поддержки для кредитования инвесторов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Понимая, что стоимость кредита возрастает, — у нас же целый набор инструментов создан по важнейшим отраслям, по важнейшим проектам, связанным с интересами всей экономики страны. У нас же существует целый набор поддержки получения кредитов. Они же льготируются, определенные преференции предусмотрены, целый набор инструментов создан для того, чтобы поддерживать компании, которые осуществляют крупномасштабные инвестиции, делается это совместно с государством. Я сейчас не буду их повторять – промышленные платформы и так далее. Бизнес знает об этом, они будут продолжаться», — сказал Владимир Путин.

Глава государства считает возможным выделение дополнительных средств для финансирования этих мер поддержки.

«Здесь вопрос в чем? Вопрос: если удорожание кредита будет происходить, то, конечно, правительству надо будет подумать на тему увеличения фондов на фондирование этих инструментов, наверное. Это, правда, дополнительные расходы, и здесь есть другая сторона медали, а именно устойчивость бюджета, его сбалансированность и так далее. Но это все рабочие моменты», — подчеркнул президент.

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