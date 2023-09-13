Ученые получили новые сведения о «населении» Индигирки

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии исследовали лососевых и сиговых рыб в нижнем течении реки Индигирка. В институте обратили внимание на важность новых данных о малоизученной ихтиофауне.

В экспедиции приняли участие сотрудники Центрального института ВНИРО и его Якутского филиала. Работы проводились в районе поселка Русское Устье.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, ученые получили актуальные сведения о видовом и размерном составе объектов неводного и сетного промыслов. Также выполнены морфометрические исследования более 1 тыс. рыб, взяты образцы тканей для генетических и гистологических изысканий в лаборатории.

Биологи отмечают: в силу общей малоизученности ихтиофауны Индигирки полученные данные станут важным вкладом в расширение знаний о водных биоресурсах Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Напомним, в прошлом году рыбные запасы этой реки исследовали в рамках экспедиций на водные объекты Якутии.

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