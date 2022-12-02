Ученые проверили рыбные запасы Якутии

В Якутии отраслевая наука закрыла сезон экспедиционных исследований. Мониторинг охватил нижнее течение рек Яна, Индигирка, Колыма, реку Вилюй, озеро Ниджили. Также специалисты ЯкутскНИРО провели гидроакустическую съемку на колымских озерах.

Установлен видовой и количественный состав промысловых уловов, произведены размерно-массовые промеры рыб и их биологический анализ, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Отмечено, что в этом году ученые впервые за долгое время выехали на учет ленской популяции сибирского осетра. В июле проведен первый рекогносцировочный этап больших исследований.

Их выполнил сводный отряд специалистов Якутского филиала и центрального аппарата ВНИРО — в режиме беспрерывного сплава по реке с остановками на диких берегах. В ходе экспедиции взяты пробы для молекулярно-генетических, гистологических и трофологических исследований.

Материалы, полученные в ходе всего сезона, используют для оценки текущего состояния запасов и разработки общих допустимых и рекомендованных уловов на 2024 г.

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