Отбор на участие в программе инвестквот прошла «Согра»

Межведомственная комиссия рассмотрела документы в рамках 11-го этапа заявочной кампании по инвестиционным квотам. Одобрена заявка РК «Согра», предполагающая получение объемов трески и пикши под постройку промыслового судна.

Заявка рыболовецкой компании «Согра» прошла отбор на соответствие требованиям по программе инвестиционных квот. Как следует из протокола заседания межведомственной комиссии, заявление предполагает строительство объекта инвестиций типа «И» — траулера-процессора длиной более 55 метров для Северного бассейна.

Как уже сообщал Fishnews, в рамках заявочной кампании бизнесу было предложено подтвердить готовность реализовать инвестпроект для получения квот вылова трески и пикши.

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