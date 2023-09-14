На выставке в Питере отраслевую науку покажут в необычном виде

В Санкт-Петербурге в рамках Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий представят необычную экспозицию. В арт-объектах будут отображены исследовательские работы молодых ученых ВНИРО.

Созданием пяти арт-объектов для проекта «Наука: красота истины» занималась группа художников. За основу брали исследования победителей конкурса научных работ молодых специалистов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, разместить экспонаты планируется между стендами научных и образовательных организаций Росрыболовства, вдоль Атриума перед входом в основную часть выставки.

Гости мероприятия смогут проголосовать за понравившийся объект, а также познакомиться с концепцией научной работы и узнать о деятельности института в целом, отсканировав QR-код смартфоном. По итогам конкурса молодые ученые получат денежные призы, а художники — возможность поучаствовать в экспедициях на Камчатку, Сахалин и во Владивосток.

Цели проекта — вовлечение учащихся и студентов в рыбохозяйственную науку, популяризация научных исследований ВНИРО и укрепление престижа профессии ученого.

Напомним, VI Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября.

Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews