Рыбаки опробовали симулятор крабовых торгов

Росрыболовство отчиталось о завершении текстовых аукционов по крабовым квотам. Рыбодобывающие компании проверили функционал обеих электронных площадок, на которых пройдут торги.

Пробные электронные аукционы для второй очереди крабовых квот с инвестиционными обязательствами, организованные Росрыболовством, прошли 13 и 14 сентября. В проверке работоспособности электронных площадок «Росэлторг» и «Российский аукционный дом» приняли участие 11 и 12 организаций рыбохозяйственного комплекса соответственно.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, тестовый режим позволил электронным площадкам продемонстрировать свой функционал, включая такие этапы, как прием заявок в электронной форме, процедура торгов с подачей предложений о цене лота и подведение итогов аукциона. Компании, участвовавшие в тестировании, получили разъяснения по вопросам регистрации, подачи заявки и ценового предложения, а также взаимодействия с банками.

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