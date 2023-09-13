Росрыболовство протестирует крабовые аукционы

Пробные торги по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях пройдут 13 и 14 сентября. Протестированы будут две электронные площадки.

Росрыболовство проинформировало о проведении тестовых крабовых аукционов. Извещения и документация опубликованы на сайте ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

13 сентября торги опробуют на Единой электронной торговой площадке («Росэлторг»). Заявки на участие здесь будут приниматься до восьми утра по Москве 13 сентября. На следующий день будут проводиться тестовые торги на площадке «Российского аукционного дома»: здесь прием заявок проходит до пяти вечера московского времени 13 сентября.

В извещениях уточняется, что договоры по итогам пробных торгов с победителями заключаться не будут.

Цель тестовых аукционов — оценить работу выбранных торговых площадок, выявить возможные проблемы и минимизировать риски возникновения сложностей, отметили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Точной даты аукционов, по итогам которых уже будут заключены договоры, пока нет. Но Росрыболовство рассчитывает, что торги пройдут до конца октября, сообщил на полях ВЭФ 12 сентября глава ведомства Илья Шестаков.

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