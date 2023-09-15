Бурятии интересна рыба из Приморья

Предприятия Приморья планируют поставлять в Республику Бурятия сельдь, минтай, камбалу и навагу, а в ответ в край повезут бурятскую говядину. Соответствующие соглашения подписаны на Восточном экономическом форуме.

Согласно «мясному» меморандуму, бурятские фермеры готовы поставлять в Приморье до 500 тонн экологически чистой говядины ежегодно, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

В свою очередь, буряты заинтересованы в поставках из Приморья рыбной продукции: сельди, минтая, камбалы и наваги. Соответствующее соглашение подписали руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко и зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев.

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