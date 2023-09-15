Правительство поддержало изменения Таможенного кодекса

Правительство одобрило проект протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Решено представить президенту предложение о подписании документа.

Правительство выпустило постановление по итогам процедуры рассмотрения поправок в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Как сообщает корреспондент Fishnews, кабмин одобрил проект протокола о внесении изменений. Документ был представлен Минфином и согласован с МИД и другими заинтересованными ведомствами. Предложение о подписании протокола решено представить президенту.

Напомним, что ассоциации рыбной отрасли ранее обращали внимание на важность признания уловов, добытых за пределами российской экономзоны, товарами Таможенного союза. Уточнение необходимо и по статусу продукции, производимых из этих уловов. Отраслевое сообщество добивается устранения пробелов в этой сфере. От статуса товара зависит специфика его оформления.

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