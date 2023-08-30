Россия предложит урегулировать вопрос со статусом уловов

В позиции России по поправкам в Таможенный кодекс ЕАЭС решено отразить положение о признании товарами союза уловов, добытых судами стран объединения в районах действия межправсоглашений, и соответствующей продукции.

Такое решение принято по итогам совещания, проведенного Министерством финансов, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

Встреча была посвящена подготовке позиции России по итогам внутригосударственного согласования проекта Протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, рассказали в ВАРПЭ.

Статус уловов, добытых российскими судами в районах действия межправсоглашений в зонах других государств, и соответствующей продукции — важный вопрос для отечественного рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. От этого зависит специфика оформления таких грузов. В мае коллегия Евразийской экономической комиссии решила направить странам — членам ЕАЭС для внутригосударственного согласования проект поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС. В том числе предлагается уточнить статус уловов и продукции из них, однако эксперты обратили внимание на выпавший момент по уловам, добытым судами государств — членов союза в зонах иностранных государств в районах действия международных соглашений, и продукции из таких уловов.

Председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев ранее проинформировал членов комиссии о процессе решения вопроса.

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