Нижнее Поволжье поможет обеспечивать аквафермы кормами

В Астраханской области планируют до конца года запустить завод по производству кормов для рыб. По информации региональных властей, это будет крупнейшее предприятие на юге России. Оно будет выпускать продукцию для лососей, осетра и сома.

Инвестор — резидент особой экономической зоны «Лотос», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Общий объем инвестиций в проект — 2 млрд рублей. Производственная мощность на первом этапе — 25 тыс. тонн в год. Есть планы по увеличению объема производства до 50 тысяч тонн», — рассказал министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

Он уточнил, что уже возведены склад сырья, производственный цех и склад готовой продукции. Смонтировано закупленное оборудование.

Основная специализация предприятия — корма для лососевых, осетра и сома. Также будут выпускаться корма для кошек и собак. В составе сырья присутствуют сельскохозяйственные культуры, в том числе выращиваемые в Астраханской области, отметили в пресс-службе.

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