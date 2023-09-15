Идею ограничить географию постройки флота убрали из нацпрограммы, но не до конца

Создание условий для промысла с 2034 г. только судами российской постройки убрали из Нацпрограммы развития Дальнего Востока. Однако в одном из разделов плана возможность ограничения географии строительства флота все же осталась.

Правительство внесло изменения в Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. Поправки касаются и рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, правительство изменило список мер, которые были заявлены для «повышения инвестиционной привлекательности рыболовства». Исключено создание условий для промысла с 2034 г. в районах, находящихся под российской юрисдикцией, судами отечественной постройки.

При этом в другом разделе — о развитии Дальневосточного региона на перспективу до 2035 г. — остался абзац: «В исключительной экономической зоне Российской Федерации добыча (вылов) водных биологических ресурсов будет осуществляться только на рыбопромысловых судах отечественного производства».

Когда несколько лет назад обсуждалась идея ограничить возможности использования на промысле флота зарубежной постройки, отраслевые объединения отмечали, что к таким мерам нужно подходить очень осторожно. Ведь для полной замены флота, построенного за границей, российские верфи должны быть в состоянии выполнить такой масштабный заказ.

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